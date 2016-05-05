مران الزمالك – طلبة يغيب عن مباراة المحلة.. وعودة كوفي

تأكد بشكل رسمي غياب حمادة طلبة لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة بالدوري المصري أمام غزل المحلة والتي ستقام يوم السبت المقبل.

ويواجه الزمالك منافسه المحلة في إطار الجولة 27 من الدوري المصري بملعب الإسكندرية.

وكان طلبة غاب عن مباراتي الزمالك الأخيرتين في الدوري أمام حرس الحدود وطلائع الجيش بداعي الإصابة.

وشهد مران الزمالك الذي أقيم يوم الخميس قيام اللاعب بالخضوع لتدريبات تأهيلية قبل المران الجماعي للعلاج من الشد في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مواجهة المحلة.

وبعدما تأكد غيابه حصل طلبة على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بورسعيد لزيارة أسرته والحصول على راحة سلبية.

في الوقت ذاته عاد محمد كوفي لاعب الفريق للمشاركة في المران بعد غيابه عنه يوم الجمعة لتعرض سيارته للسرقة.

وخضع عمر جابر لاعب الفريق لبعض التدريبات التأهيلية بسبب معاناته من الإجهاد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.