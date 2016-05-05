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مران الزمالك – ظهور محمد صلاح

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مران الزمالك – ظهور محمد صلاح مران الزمالك – ظهور محمد صلاح

ظهر محمد صلاح رئيس الجهاز الفني للزمالك في مران الفريق اليوم الخميس.

وكان صلاح قد اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته بعد الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك أمس الأربعاء.

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ولكن بعدها بساعات، تراجع صلاح عن الاستقالة بعد اتصال مع مرتضى منصور رئيس النادي.

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وتغيب صلاح عن مران الفريق أمس، بداعي شكواه من آلام في الظهر (طالع التفاصيل)

وخلال المران، حرص الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن الجولة الـ27 من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.

وشهد التدريب وجود رحاب أبو رجيلة وشريف منير حسن عضوي مجلس إدارة النادي لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة.

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