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مران الزمالك – مشاركة حازم إمام لأول مرة بعد اعتذاره

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مران الزمالك – مشاركة حازم إمام لأول مرة بعد اعتذاره مران الزمالك – مشاركة حازم إمام لأول مرة بعد اعتذاره

شارك حازم إمام لاعب الزمالك في مران فريقه الذي أقيم يوم الخميس لأول مرة بعد اعتذاره للجهاز الفني عماد بدر منه في التدريبات يوم الاثنين الماضي.

وخلال مران الزمالك يوم الاثنين استعدادا للمباراة عبر حازم إمام عن استيائة من شعوره بعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام الجيش.

وبناء عليه قرر الزمالك تغريمه 300 ألف جنيه مع سحب شارة قيادة الفريق منه. (طالع التفاصيل)

وقرر حازم إمام التقدم باعتذار يوم الأربعاء والالتزام بالخضوع في التحقيقات معه. (طالع التفاصيل)

لذا سمح الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي مشاركة حازم إمام في المران الذي أقيم يوم الخميس استعدادا لملاقاة غزل المحلة يوم السبت المقبل في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

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