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غدًا.. أبطال «هيبتا» وبطل العالم في السومو في ضيافة منى الشاذلي

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غدًا.. أبطال «هيبتا» وبطل العالم في السومو في ضيافة منى الشاذلي غدًا.. أبطال «هيبتا» وبطل العالم في السومو في ضيافة منى الشاذلي

 

منى الشاذلي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يحل عدد من أبطال وصناع فيلم “هيبتا” ضيوفًا في “معكم منى الشاذلي” غدًا الجمعة.

وتحكي الفنانة ياسمين رئيس قصة حبها الحقيقية بمخرج الفيلم هادى الباجوري، وتكشف عن تفاصيل اهتمامهما بتسريحة شعرها وتغيرها بشكل مستمر، مما يثير ردود فعل واسعة لمتابعيها على السوشيال ميديا، وتذكر سبب ارتباطها بالباجوري، وتروي قصة اعترافها بحبها له.

ويكشف مخرج الفيلم عن تفاصيل المشاهد الخطيرة التي تم تصويرها لعمرو يوسف وياسمين رئيس وهما يمشيان على سور عمارة مرتفعة.

وقال “الباجوري” إن الفنانيين أصرا على المشي على السور لظهور المشهد بمصداقية، مؤكدًا أنهما إتخذا عدد من التدابير الأمنية خوفًا على حياة الممثلين.

ويتحدث منتج الفيلم عن أزمة تسريب نسخة مسروقة من الفيلم على الإنترنت، وتأثير ذلك على حجم الإيرادات التي تجاوزت توقعاتهم.

كما يكشف المنتج حقيقة الفيديو المسرب من كواليس تصوير الفيلم ويتضمن إعتراف الفنان الشاب أحمد مالك بالفنانة جميلة عوض.

وقال المنتج أن أحمد مالك قدم اعتذار لأحمد بدير بعد خناقتهما بسبب ميدان التحرير.

ويعيد الطفلان الصغيران اللذين ظهرا فى الفيلم تمثيل أحد أدوراهما معًا داخل الإستديو وسط تصفيق الجمهور.

وفي نفس الحلقة تحكي اللاعبة إبتسام زايد أول لاعبة تتأهل للأولمبياد في مسابقة الدراجات كيف تأهلت بالرغم من أنها لم تكن تمتلك دراجة قوية يمكنها أن تنافس بها.

وتروى تفاصيل أصابتها التي هددت حياتها. كما يظهر لأول مرة رامي الجزار بطل العالم في لعبة السومو، ويشرح للجمهور طبيعة اللعبة وحركاتها.

ويشرح تفاصيل أزمته بعد شطب عضويته من الاتحاد المصري رغم حصوله على بطولة العالم، ويروى تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة لإنهاء الأزمة.

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