محرز يتلقى عرض للانتقال إلى فريق برشلونة

قال كمال بن جوجام، وكيل اللاعب الجزائري رياض محرز، إن فرص بقاء محرز مع مع فريقه ليستر سيتي الإنجليزي، تمثل 50% فقط، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عرض للانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأكد الوكيل أن محرز تلقى عدة عروض أخرى من أندية انجليزية وأخرى أوروبية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات للصحف البريطانية “عندما تقدم الاداء الذي قدمه محرز هذا الموسم فإنك تجذب أنظار أندية اخرى وهذا ماحدث”.

ومن جانبه حذر المدير الفني للفريق ليستر سيتي ، لاعبي فريقه من أن الأمر قد ينتهي بهم إلى حمل الحقائب في أندية أخرى إذا تسرعوا في مغادرة الفريق.

وفي وقت سابق أكد نائب مدير النادي الإنجليزي، أن النادي يعتزم الاحتفاظ بجميع اللاعبين علاوة على المدير الفني.

يذكر أن محرز قد سجل 17 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 11 هدفًا لزملائه ما ساهم في حصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة عن الموسم الجاري.