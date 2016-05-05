أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محرز يتلقى عرض للانتقال إلى فريق برشلونة

Google+ Print
محرز يتلقى عرض للانتقال إلى فريق برشلونة محرز يتلقى عرض للانتقال إلى فريق برشلونة

رياض محرز

قال كمال بن جوجام، وكيل اللاعب الجزائري رياض محرز، إن فرص بقاء محرز مع مع فريقه ليستر سيتي الإنجليزي، تمثل 50% فقط، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عرض للانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأكد الوكيل أن محرز تلقى عدة عروض أخرى من أندية انجليزية وأخرى أوروبية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات للصحف البريطانية “عندما تقدم الاداء الذي قدمه محرز هذا الموسم فإنك تجذب أنظار أندية اخرى وهذا ماحدث”.

ومن جانبه حذر المدير الفني للفريق ليستر سيتي ، لاعبي فريقه من أن الأمر قد ينتهي بهم إلى حمل الحقائب في أندية أخرى إذا تسرعوا في مغادرة الفريق.

 وفي وقت سابق أكد نائب مدير النادي الإنجليزي، أن النادي يعتزم الاحتفاظ بجميع اللاعبين علاوة على المدير الفني.

يذكر أن محرز قد سجل 17 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 11 هدفًا لزملائه ما ساهم في حصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة عن الموسم الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا