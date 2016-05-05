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حسين فهمي: «زمن» يرصد صورة واقعية للمجتمعات العربية

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حسين فهمي: «زمن» يرصد صورة واقعية للمجتمعات العربية حسين فهمي: «زمن» يرصد صورة واقعية للمجتمعات العربية

برنامج زمن

قال الفنان حسين فهمي، مُقدم برنامج “زمن” على قناة “الغد” ، إن البرنامج يَسعى لإظهار صورة واقعية لمجتمعاتنا العربية، من خلال زيارة مجموعة من الأماكن لم تدخلها أي قناة فضائية من قبل، وذلك من أجل استفادة أكبر للمُتلقي العربي الذي بَات في حاجة إلى التعرف على صورة حقيقية لتراثه.

وأضاف “فهمي” خلال مؤتمر صحفي نَظمته قناة “الغد” الإخبارية مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أن كاميرا البرنامج ستعيد المتلقي العربي إلى زمن جميل، وتحديدًا في لحظات مُمتدة بين الماضي والحاضر، بهدف إظهار الحال الحقيقي للمجتمعات العربية من خلال زيارة مجموعة من المُدن، والعواصم العربية.

وأوضح “فهمي” أن البرنامج سيتحدث عن مُدن عربية مثل رام الله في فلسطين، والمناطق الكردية في الأردن، وبغداد في العراق، ودمشق في سوريا، والإسكندرية، فضلًا عن القاهرة “العتيقة”، قائلاً: “نأمل في مُخاطبة العالم الغربي لتوضيح صورة العالم العربي من خلال برنامج زمن”.

ووجّه الفنان حسين فهمي مُقدم برنامج زمن على قناة “الغد” الإخبارية، الشكر للإعلامي والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، رئيس قناة الغد الإخبارية، لدعم البرنامج من أجل خروجه بهذه الصورة “المشرفة”.

يذكر أن برنامج “زمن”، سيبدأ إذاعة أولى حلقاته يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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أونا

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