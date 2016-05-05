أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيله: بقاء محرز في ليستر؟ 50-50

Google+ Print
وكيله: بقاء محرز في ليستر؟ 50-50 وكيله: بقاء محرز في ليستر؟ 50-50

أكد كامل بونجوجام وكيل أعمال الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز أن نسبة بقاء اللاعب في صفوف فريقه الموسم المقبل 50%.

محرز الذي قاد ليستر سيتي لصنع المعجزة والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أندية أخرى الصيف المقبل.

وقال بونجوجام لصحيفة جارديان "نعم بالطبع هناك احتمالية لرحيل اللاعب، يمكنني أن أقول أن نسبة البقاء للرحيل 50-50".

وأضاف "عندما تلعب مثل رياض في الموسم الجاري ستجذب انتباه الجميع، هو سعيد في ليستر وبالطبع كان موسم رائعا له"

وتابع "سيلعبون الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا وسيكون سعيدا لو بقي، لكن في هذا العمر لو جاءت لك الفرصة لتلعب لفريق كبير يجب أن تفكر بها".

وأردف "لدينا اهتمامات من أندية في إنجلترا وأندية خارجها وسنرى ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع