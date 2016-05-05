وكيله: بقاء محرز في ليستر؟ 50-50

أكد كامل بونجوجام وكيل أعمال الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز أن نسبة بقاء اللاعب في صفوف فريقه الموسم المقبل 50%.

محرز الذي قاد ليستر سيتي لصنع المعجزة والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أندية أخرى الصيف المقبل.

وقال بونجوجام لصحيفة جارديان "نعم بالطبع هناك احتمالية لرحيل اللاعب، يمكنني أن أقول أن نسبة البقاء للرحيل 50-50".

وأضاف "عندما تلعب مثل رياض في الموسم الجاري ستجذب انتباه الجميع، هو سعيد في ليستر وبالطبع كان موسم رائعا له"

وتابع "سيلعبون الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا وسيكون سعيدا لو بقي، لكن في هذا العمر لو جاءت لك الفرصة لتلعب لفريق كبير يجب أن تفكر بها".

وأردف "لدينا اهتمامات من أندية في إنجلترا وأندية خارجها وسنرى ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".