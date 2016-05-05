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كوبا أمريكا – كوتينيو وويليان وهالك وكوستا يقودون البرازيل وغياب نيمار

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كوبا أمريكا – كوتينيو وويليان وهالك وكوستا يقودون البرازيل وغياب نيمار كوبا أمريكا – كوتينيو وويليان وهالك وكوستا يقودون البرازيل وغياب نيمار

أعلن كارلوس دونجا المدير الفني لمنتخب البرازيل عن القائمة النهائية لمنتخب السامبا الذي سيشارك في كوبا أمريكا 2016 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وقام دونجا بالإعلان عن قائمة تضم 23 لاعبا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس دون الإعلان عن قائمة مبدئية على أن يتم إقصاء بعض الأسماء منها.

وشهدت القائمة غياب بعض الأسماء الكبيرة أبرزها نيما دا سيلفا الذي سيشارك في الأولمبياد على الأغلب بعد الاتفاق مع برشلونة وأيضا تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان وأوسكار لاعب تشيلسي ومارسيلو لاعب ريال مدريد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (إنترناسيونال) – دييجو ألفيش (فالنسيا) – إديرسون (بنفيكا)

الدفاع: ميراندا (إنتر ميلان) – جيل (شاندونج) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – رودريجو كايو (ساو باولو) – داني ألفيش (برشلونة) – دوجلاس سانتوس (أتليتكو مينيرو) – فابينيو (موناكو) – فيليبي لويس (أتليتكو مدريد)

الوسط: كوتينيو (ليفربول) – ويليان (تشيلسي) – لويس جوستافو (فولفسبورج) – إلياس (كورنثيانز) – ريناتو أوجوستو (بيكين جوان) – لوكاس ليما (سانتوس) – كاسميرو (ريال مدريد) – رافينيا ألكانترا (برشلونة) – دوجلاس كوستا (بايرن ميونيخ)

الهجوم: هالك (زينيت) – جابريل (سانتوس) – ريكاردو أوليفيرا (سانتوس)

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