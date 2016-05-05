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مدير الشباب والرياضة بالأقصر يلتقى مديرى الإدارات لمناقشة مشاكل الموظفين

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مدير الشباب والرياضة بالأقصر يلتقى مديرى الإدارات لمناقشة مشاكل الموظفين مدير الشباب والرياضة بالأقصر يلتقى مديرى الإدارات لمناقشة مشاكل الموظفين
عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة الجديد بالأقصر، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمديرى إدارات العموم بمقر مديرية الشباب بمنطقة العوامية بالأقصر، مؤكداً بذل قصارى جهده لتبقى المديرية محتفظة بمكانتها بين المديريات الأخرى، مشدداً على التزام الموظفين بالأعمال المناطة بهم، وسيكون العمل وفق مبدأ الثواب والعقاب، حسب تعبيره، واستمع بركات إلى مشاكل الموظفين حتى لا تؤثر على العمل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.

وطالب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر - خلال الاجتماع - بالتركيز على ثقافة العمل التطوعى وتشجيع النشء والشباب على المشاركة وتعزيز سبل التواصل، والحوار وتنمية المهارات الفنية والثقافية المختلفة لديهم، والتشجيع على الإبداع والابتكار وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل، وتعميق قيم التعليم المدنى والتنمية بالمشاركة وتحسين معدلات الآداء بمراكز الشباب والاستخدام الأمثل للمنشآت الشبابية، وتشجيع السياحة الداخلية والتعرف على المعالم الأثرية ورفع الكفاءة المهنية والإدارية والتقنية للعاملين وتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال عمل مواقع بكل إدارة فرعية ونشر الحدث كما هو.

وتطرق حنفى بركات إلى تنمية برامج البطولة ورعاية الموهوبين رياضياً وتحقيق التفوق الرياضى، وتم الأخذ فى الاعتبار بالاهتمام برياضات متحدى الإعاقة وتدعيمها محليا ودوليا والتوسع فى برامج التنمية الرياضية لجميع الفئات والأعمار.

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