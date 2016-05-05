قطان يشكر السلطات المصرية على جهودها لتحرير المواطن السعودى المختطف

قال السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، إنه تم فجر هذا اليوم إطلاق سراح المواطن السعودى حسن بن على آل سند الذى تم اختطافه قبل عدة أيام وهو فى صحة جيدة ولله الحمد .

وعبر قطان، فى بيان صحفى صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، عن شكره وتقديره للجهود التى قامت بها السلطات المصرية والتى تكللت بالإفراج عنه، مشيراَ إلى أن السفارة وعائلة المواطن السعودى كانوا على اتصال مباشر طوال الفترة الماضية بتلك الجهات إلى أن تم الإفراج عنه.

وأضاف قطان أن السلطات المصرية لازالت تستكمل تحقيقاتها للقبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة.

واختتم السفير قطان قائلاً إنه سيتم ترتيب سفر المواطن السعودى وأسرته فى القريب العاجل إلى المملكة .

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