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“دونجا” يعلن عن قائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في كوبا أمريكا الشهر المقبل

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كارلوس دونجا

كارلوس دونجا

أعلن كارلوس دونجا المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن قائمة الأول المشارك فى النسخة الإستثنائية من بطولة كوبا أمريكا، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، الشهر المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى أليسون، ودييجو الفيس، وإيدرسون.

وفي خط الدفاع كلًا من ميراندا، وماركينيوس، وداني الفيش، وفيليبي لويس، وفابيانو، ودوجلاس سانتوس، وجيل، ورودريجو كايو.

وفى منتصف الملعب كلًا من كوتينيو، وويليان، ودوجلاس كوستا، ورافينيا الكنتارا، وكاسيميرو، ولويس جوستافو، وريناتو أجوستو، ولوكاس ليما، و إلياس.

وفي خط الهجوم كلًا من هالك، وجابرييل، وريكاردو أوليفيرا.

ومن الجدير بالذكر غياب بعض الأسماء اللامعة عن القائمة، مثل نيمار، وفيرمينيو، ودايفيد لويز، وتياجو سيلفا، و أوسكار، ومارسيلو.

قائمة المنتخب البرازيلي

قائمة المنتخب البرازيلي

 

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