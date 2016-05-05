إلزام المحلات ببورسعيد وضع صناديق قمامة بلون متميز في كل حي

كتب: جمال نوفل

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلزام أصحاب جميع المحلات علي مستوي المحافظة، بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لجمع المخلفات بدلًا من إلقاءها في الشوارع علي أن يتم توحيد لون الصناديق في كل حي بشكل موحد ومختلف عن باقي الأحياء مع تكليف رؤساء الأحياء بتنفيذ القرار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء وأصحاب شركات جمع القمامة العاملة في بورسعيد .

وشدد المحافظ، علي رؤساء الأحياء بتوقيع عقوبة إيقاف الأعمال وغرامة مالية كبيرة علي أي مقاول يقوم بإلقاء مخلفات البناء او مواد البناء في الشوارع العامة أو إحداث إعاقة لحركة المرور وتشويه الشكل الحضاري المطلوب للشوارع والميادين.

وطالب المحافظ، من أصحاب شركات النظافة القيام بدورهم علي الوجه الأكمل والصعود الي العمارات وجمع الأكياس من المنازل، موكدًا بأنه لن يسمح بأي تهاون في أداء الأعمال الخاصة بالنظافة، وتحسين البيئة في كل الأحياء علي مستوي المحافظة .