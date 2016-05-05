صور.. محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تجديد مكتب بريد الأمين

كتب – جمال نوفل

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تجديد مكتب بريد الأمين، بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وتقدم المحافظ بخالص الشكر إلى جميع المسئولين بهيئة البريد، علي هذا المستوي المتميز لمكتب البريد، مطالبًا بتنميط جميع المكاتب بالمحافظة بهذا الشكل المتميز، مشيرًا إلى أن المكتب يخدم أكثر من 150 ألف مواطن.

ومن جانبه، أوضح “الصغير” أن تطوير المكتب، يقع ضمن خطة هيئة البريد بتطوير 400 مكتب على مستوى الجمهورية، ويتم تطوير 5 مكاتب دفعة أولى بداية من مكتب بريد الأمين، ويحتوي على 12 شباك للخدمات المختلفة، والتي تشمل صرف معاشات، والحولات البريدية، واستخراخ التراخيص، والبريد السريع، بالإضافة إلى الخدمات الأُخري المختلفة.