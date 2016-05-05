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بالصور.. محافظ السويس يتفقد مشروعات صناعية بالمحافظة

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بالصور.. محافظ السويس يتفقد مشروعات صناعية بالمحافظة بالصور.. محافظ السويس يتفقد مشروعات صناعية بالمحافظة
تفقد اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، عددا من المصانع والشركات، لتفقد سير العمل داخل هذه المنشآت، وبدأها بزيارة شركة لصناعة الفايبر رافقه خلالها مدير عام المصنع، الذى أقيم بالمنطقة الصينية بالسخنة بشمال غرب خليج السويس.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 400 مليون دولار، ويعمل بها حوالى 1400 شاب فى مختلف التخصصات وطاقة إنتاجية 80 ألف طن سنويًا من الفايبر جلاس كمرحلة أولى، وسيبلغ الإنتاج فى شهر يونيو القادم حوالى 80 ألف طن أخرى ليصبح إجمالى الإنتاج حوالى 160 ألف طن من الفايبر جلاس يصدر لدول أوروبا وشمال أفريقيا وتركيا بنسبة 95% للاستهلاك المحلى فى .

وقام المحافظ يرافقة المهندس محمد مرسى مدير عام المصنع بجولة تفقدية لشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر بالمنطقة الصينية والتى تنتج مهمات ومواسير الحفر للبترول برأس مال مصرى وصينى و يابانى ، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 30 مليون دولار للمرحلة الأولى والتى تنتج 50 ألف طن من مواسير تصنيع مهمات الحفر للبترول وهناك مرحلة ثانية تحت الإنشاء سوف تنتج حوالى 30 ألف طن سنويا من المواسير ويتم التصدير لدول الخليج العربى وتعد الشركة الأولى فى مصر والشرق فى صناعة مواسيرالحفر الصب للبترول.

وتفقد الهياتمى منطقة شركة السويس للتنمية الصناعية وعددا من المشروعات المقامة داخل هذه المنطقة والتى تشمل عدد44 مصنعا مختلفا وهناك 280 مصنعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتم تجهيزها .

وناقش المحافظ مع عمرو حسب الله رئيس الشركة أهمية تطوير مخرات السيول لحماية المنطقة والمصانع هناك ، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بجولة خلال الأسبوع المقبل لمتابعة موقف مخرات السيول بالمنطقة على الطبيعة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل دراسة لإنشاء خط سكة حديد السخنة بطول 40 كيلو مترا لنقل العمال والبضائع للشركات العاملة بالمنطقة.

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (1)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (2)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (3)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (4)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (5)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (6)

محافظ السويس يتفقد عددا من المصانع والشركات (7)


>- بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بميناء الأدبية
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