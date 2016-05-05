إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية سيلا بالفيوم

شهد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "عيسى" وعائلة "يسى" بقرية سيلا بمركز الفيوم، حيث تقدم أحد أبناء العائلة الأولى بكفنه إلى العائلة الثانية، وتعاهدا على الصلح ونبذ الخلاف بينهما.

تعود الخصومة بين العائلتين إلى وقوع مشاجرة بين فردين منهما وتدخل على إثرها أفراد العائلتين ونتج عنها مصرع أحد أبناء عائلة "يسى" متأثرا بضربة بشومة على رأسه، وتم القبض على متهم من عائلة عيسي ويحاكم أمام محكمة جنايات الفيوم.

تدخلت الأجهزة الأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب لفض النزاع بين العائلتين والصلح بينهما وبعد عدة جلسات بين كل عائلة على حدة تم تحديد اليوم موعدا للصلح بينهما. شهد جلسة الصلح عدد كبير من المسؤلين وبعض أعضاء مجلس النواب وكبار العائلات بالمركز والمراكز المجاورة وتقدم أحد أفراد عائلة عيسى بكفنه إلى عزيز يسي والد المجنى عليه واتفق الطرفان على الصلح ونبذ الخلاف بينهما وأنه لا يوجد بينهما إلا الود والمحبة والجيرة الطيبة.

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