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نائب بسوهاج يقدم بيانا لرئيس الوزراء حول تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة

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نائب بسوهاج يقدم بيانا لرئيس الوزراء حول تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة نائب بسوهاج يقدم بيانا لرئيس الوزراء حول تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة
قدم مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بسوهاج، بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن تخاذل قطاع كهرباء سوهاج عن تفعيل قرار مجلس المحافظين الصادر بتاريخ 16 فبراير من العام الجارى والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس الماضى والخاص بتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة للبناء والتى أصبحت أمرا واقعا وانتشرت فى عدة مدن بمحافظة سوهاج، على الرغم من مخاطبة العديد من الجهات للقطاع بسوهاج بتفعيل القرار وإرسال ديوان عام محافظة سوهاج مكاتبة رسمية صادرة من مكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج بمعايير واشتراطات التوصيل وإلزام القطاع بالبدء فى التوصيل.

وأشار سالم إلى أن البيان تضمن شكوى عن تخاذل قطاع كهرباء سوهاج عن توفير كمية من الأسلاك والموصلات الكهربائية لعدد من قرى مركز طهطا التى تعانى من تهالك الأسلاك الممدودة بها على الرغم من الموافقة المسبقة على صرف الكميات المخصصة لتلك القرى بعد عمل المعاينات وبعد عدة مكاتبات، إلا أن الأمر توقف فجأة على الرغم من توافر الكميات المطلوبة، مع العلم أن إحدى التلميذات تعرضت لصعق كهربائى عقب خروجها من مدرستها وسقوط سلك كهربائى غير معزول أودى بحياتها فى الحال، ولقى طفل 3 سنوات مصرعه من قرية عرب بخواج سقط أيضا عليه سلك كهربائى وأودى بحياته فى الحال.

جدير بالذكر أن نائب المصريين الأحرار بطهطا مصطفى سالم كان قد تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء يطالبه بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة لتحولها إلى أمر واقع، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة من خلال تحصيل مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة توصيل تلك المرافق والحد من سرقة التيار الكهرباء وكسر خطوط المياه لتوصيلها بطريقة غير شرعية تمثل إهدارا لحقوق الدولة، مع اعتبار أن تلك المرافق التى سيتم توصيلها للعقارات المخالفة لا تمنح تلك العقارات أى حقوق قانونية أو بتوصيلها تسقط أى مخالفات قانونية على مالك العقار، وعليه اتخذ مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل قراره بتوصيل المرافق للعقارات المخالفه وفقا لضوابط واشتراطات معينة.


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