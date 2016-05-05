إزالة 40 حالة تعدى على الرقعة الزراعية فى الغربية

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجالس مدن طنطا وزفتى والسنطة وكفر الزيات وقطور وبسيون، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل.

وأسفرت عن إزالة 40حالة تعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل منهم إزالة 5حالات تعدى على الرقعة الزراعية فى المهد بدائرة مركز طنطا فى المحضر رقم 5675 إدارى المركز لسنة 2016، وإزالة 5حالات تعدى بدائرة قسم زفتى فى المحضر رقم 653 إدارى القسم لسنة 2016، وإزالة حالتى تعدى بدائرة مركز السنطة فى المحضر رقم 4419 إدارى المركز لسنة 2016 وإزالة حالة تعدى بدائرة مركز كفر الزيات فى المحضر رقم 5656 إدارى المركز لسنة 2016.

كما تمت إزالة 11 حاله تعدى على الرقعه الزراعيه - مركز قطور فى المحضر3325إدارى المركز لسنة 2016 ، كما تم تنفيذ قرارات إزالة 5 حالات تعدى على نهر النيل بمركز سمنود وتحرر عن ذلك المحضر 6235 إدارى المركز لسنة 2016، وتنفيذ 4 قرارات إزالة صادرة من الوحدة المحليه لمركز ومدينة كفر الزيات، وتحرر عن ذلك المحضر 5332 إدارى مركز كفر الزيات لسنة 2016.

وإزالة 7 حالات تعدى على الطرق بدائرة مركز قطور فى المحضر 3328 إدارى المركز لسنة 2016وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.

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