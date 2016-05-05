مصرع مريض نفسى سقط من الطابق الثالث فى البحيرة

لقى قبل قليل شاب مريض نفسيا فى العقد الرابع من العمر مصرعه فور سقوطه من الطابق الثالث من منزله بدائرة مركز الدلنجات فى البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث، يفيد بسقوط "س . ج . ر " 32 سنة مصاب بكهرباء زيادة بالمخ من الطابق الثالث من منزله بدائرة مركز الدلنجات فى البحيرة، أعلى مظلة صاج، ما أدى لإصابته بجرح نافذ ونزيف داخلى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال نقطة شرطة مستشفى الدلنجات.

وبالعرض على النيابة قرر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات بسكرتارية معوض هويدى التصريح بدفن الجثة.