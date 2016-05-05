بالصور..أناقة ليلى علوي وحضور خالد الصاوي وزوجته في افتتاح سينما دي بوكس

بحضور عدد كبير من الفنانين افتتحت مساء أمس سينما دي بوكس داخل مجمع سيتي ستارز.

فحضرت النجمة ليلى علوي التي بدت متألقة كعادتها مؤخراً ورافقها نجلها خالد. وكان بصحبتها الفنان خالد الصاوي الذي يشاركها بطولة مسلسل"هي ودافنشي"الجاري تصويره حالياً ومن المزمع عرضه في شهر رمضان القادم،ولازمت خالد الصاوي في الافتتاح زوجته دينا كريم.

حضر أيضاً الفنان أحمد السقا وحسين فهمي ومنه فضالي والسينارست وائل عبد الله وإلهام شاهين وشقيقها أمير والفنان عمرو سعد وسادت حالة من السعادة في السينما وأثنى الحضور على فخامتها.

وفي ظهور نادر له حيث لم يعتد على التواجد في الحفلات حضر الفنان محمد سعد الذي أضفى روحاً من الفكاهة بالايفيهات التي اعتدنا عليها منه.