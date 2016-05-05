بالصور..فيفي عبده وسمير غانم في عزاء والد شيرين وجدي

أقيمت مساء أمس مراسم عزاء اللواء فاروق سالم والد المطربة شيرين وجدي التي عادت للفن بعد غياب ثماني سنوات.

أقيم العزاء بمسجد القوات المسلحة ووقف زوج شيرين رجل الأعمال والمنتج إيهاب طلعت لاستقبال المعزين. فحضر كل من الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وفيفي عبده وهاني رمزي والمنتج مدحت العدل والمطرب خالد سليم والإعلاميين عمرو الليثي وعمرو عبد الحميد والمحامي الدكتور خالد أبو بكر والكابتن فاروق جعفر والإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي.

وكان والد شيرين وجدي قد توفي يوم الأحد الماضي وأقيمت مراسم الجنازة يوم الاثنين بحضور عدد قيل من الأهل والأصدقاء لكل من شيرين وزوجها وحضرت ايضا الفنانة رانيا فريد شوقي بصفتها ابنة خالة شيرين وجدي.