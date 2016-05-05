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صابر الرباعي يضع لمساته على "يسلملي هالطلة"

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الخميس 05-05-2016 15:35

نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة له مع المخرج أحمد المهدي ومدير أعماله علي المولى، وهم داخل الإستديو للإشراف على مونتاج كليب "يسملي هالطلة".
وكان صابر الرباعي، قد صور هذه الأغنية في الغردقة، وسبق غناها للمرة الأولى في الحلقات النهائية من برنامج "ذا فويس"، ولكنه قام بتغيير إسمها من "يسعدلي هالطلة" إلى "يسلملي هالطلة".
يشار إلى أنه تم ترقية الفنان صابر الرباعي في الحفل الغنائي الذي جمعه بالفنانة عبد الوهاب في ، وأصبح سفيراً فوق العادة بعد تعيينه سابقاً سفيراً للنوايا الحسنة، بحضور وزراء ونجوم الفن والمجتمع وشخصيات مهمة على رأسهم السيدة الأولى إنتصار زوجة الرئيس عبد الفتاح .

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