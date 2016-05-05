بالصور: جودي فوستر نجمة على رصيف المشاهير

كُرّمت النجمة الشهيرة جودي فوسترJodie Foster بنجمة على رصيف المشاهير في هوليوود.

وشاركت النجمة كريستن ستيوارت Kristen Stewart في حفل التكريم، حيث ألقت خطاباً بهذه المناسبة ، وصفت فيه جودي بأفضل ممثلة.

ولفتت إلى أنها كانت ممثلتها المفضلة قبل أن تمثل معها في فيلم Panic Room، عندما كانت في عمرالعشر سنوات، وجسدت دور ابنتها.

يذكر أن جودي فوستر، البالغة من العمر 53 عاماً، حضرت التكريم مع ولديها شارل Charles وكيت Kit والممثلين جاك أوكونيل Jack O'Connell وكاتريونا بالف Caitriona Balfe.