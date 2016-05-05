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في بيان رسمي: الأمم المتحدة تنفي تنصيب شيرين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة

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الخميس 05-05-2016 15:54

رغم تنصيب الفنانة عبد الوهاب رسمياً على مسرح فندق الماسة بلقب سفيرة النوايا الحسنة لجهود مكافحة الفقر والجوع، وتسليمها الحقيبة الدبلوماسية، ونشر وقائع الحدث بالكامل عبر صفحتها الموثقة بموقع "الفيس بوك"، أصدر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالعاصمة المصرية القاهرة بياناً رسمياً أكد فيه أن كل هذا غير صحيح، وأن شيرين لم تحصل على اللقب الرفيع رسمياً!!
البيان أكد أن هناك سوء فهم فلا وجود لمنظمة تحمل اسم "الأمسام" تابعة للأمم المتحدة كما ورد في الخبر الوارد عبر المكتب الاعلامي لشيرين، وشددت الأمم المتحدة على أن الأخبار المتعلقة بها يتم الإعلان عنها فقط عبر هيئات الأمم المتحدة والمتحدثين الرسميين باسمها، ولا يحق لأي فرد أو منظمة من خارج الأمم المتحدة أن يتحدث باسمها.

يذكر أن شيرين تم تتويجها باللقب على خشبة المسرح وبحضور حرم رئيس الجمهورية المصري، وأكدت أن التتويج من منظمة الامسام المراقب الاقتصادي للامم المتحدة، وقالت :حضر سعادة سفير النوايا الحسنة المخرج بلال زيبارة وكل من د. السفير سليمان الفهيم ممثلا عن الامين العام ديميغو مارادونا وسعادة د. طارق سيف ممثلا عن نائب الامين العام د.فهد المرعبي ، وقام المخرج بلال زيبارة في الفقرة الاولى من الحفل بتسليم الحقيبة الدبلوماسية للفنانة القديرة شرين عبد الوهاب كسفيرة للنوايا الحسنة لمحاربه الجوع والفقر.

شيرين تؤكد ومعها الصور والوثائق والأمم المتحدة صاحبة الحق فى منح اللقب تنفي .. فأين الحقيقة؟

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سيدتي

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