الأسماء مفاجأة: نجوم منعوا من الغناء لأسباب أغرب من الخيال

هل تصدّق أنّ مطربة عربيّة كبيرة منعت من الغناء بسبب فستانها، وأنّ نجاح أحد المطربين الشعبيين توقف بسبب "شهادة تأدية الخدمة العسكرية" وأن مطربة مصرية شهيرة تمّ سحب تصريح الغناء منها وتحويلها إلى التحقيق لمجرّد أنّها رفضت اختيارات المنتج للكلمات والألحان .. إذا كانت نقابة المهن الموسيقية منعت المطربة الشابة دينا الوتيدي من الغناء بسبب تدوينه على الـ فيس بوك .. فيجب أن تصدّق كلّ هذه الوقائع العجيبة .

فستان كارول سماحة

النجمة الكبيرة كارول سماحة تُعدّ واحدة من أكثر المطربات المعاصرات حرصاً على الاحتشام "في حدود المعقول" ؛ ولكن في تاريخها سابقة أغرب من الخيال ، بعدما أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً بمنعها من الغناء في البلاد، بسبب "فستانها" وتقديمها وصلة رقص، رأى نقيب الموسيقيين وقتها منير الوسيمي أنها ساخنة!

إحالة شيرين إلى التحقيق

النجمة شيرين عبد الوهاب صاحبة أكبر عدد من قرارات المنع من الغناء، وأغربها الذي صدر في عهد الموسيقار حسن أبو السعود، حين منعها من الغناء تلبية لشكوى من المنتج نصر محروس، أكد فيها أنها امتنعت عن تسجيل أغنيات اختار هو كلماتها وألحانها. وعلى الرغم من أنّ شيرين خضعت للتحقيق، فإنها شدّدت على أنّ من أبسط حقوقها اختيار أغنياتها، إلا أنّ النقابة منعتها من الغناء، ثمّ تكرّر الأمر لاحقاً عندما وجّهت شيرين انتقاداً إلى مجلس النقابة.

اليسا تتهرب من الضرائب

الفنانة اليسا دفعت ثمن "شكوى كيدية" أكدت أنها تقدّم للنقابة عقوداً بأرقام قليلة لتخفيض الرسوم المدفوعة عن تصريح الغناء. ومن دون تحقيق، صدر قرار منعها من الغناء بعد إحياء فرح كبير في مصر، وضاع في وسط الزحمة زميلها جاد شويري لنفس السبب. لكن اليسا استعادت التصريح بعد "تسوية الأمور المالية" مع النقيب الراحل حسن أبو السعود.

رولا سعد منعت بسبب هيفاء وهبي

المطربة اللبنانية رولا سعد منعت نهائياً من الغناء في مصر بقرار من النقيب منير الوسيمي عام 2010، لأنها تجرأت وغنّت أغنية زميلتها المطربة هيفاء وهبي " "أيه ده.. أيه ده"، على الرغم من إبلاغها بأنّ الأغنية مسجّلة باسم الأخيرة في الشهر العقاري!

أصالة .. إنذاران وتحقيق

المطربة أصالة مشهورة بتصريحاتها الجريئة. وعندما تناولت واقع الغناء في مصر، جاءت تصريحاتها مغضبة للجميع إلى درجة توجيه إنذارين لها للمثول أمام المحققين بمعرفة النقابة في مصر؛ وعندما رفضت الحضور كان قرار المنع من الغناء نهائياً في مصر حاضراً!

مصطفى حجاج ممنوع بسبب التجنيد

الصعود الرهيب للمطرب مصطفى حجاج نحو قمّة الغناء الشعبي، بعد نجاح أغنية "يا بتاع النعناع"، قدّم له المئات من المؤيدين ومثلهم من الأعداء. ونظراً إلى حسن سيره وسلوكه والتزامه لم يجد منافسوه إلا مادة في القانون تحظّر منح تصريح الغناء للرجال إلا بعد أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر.

محضر لـ مي سليم

المطربة مي سليم تحصل على تصريح سنويّ بالغناء في مصر لعدم تمتعها بالجنسية. وعندما راجت أعمالها العام الماضي، لم تجد الوقت الكافي لتجديد التصريح، فكانت فرق التفتيش جاهزة لتحرير محضر "الغناء بدون ترخيص"، وسارعت وقتها للمّ القضية ودفع الرسوم.

سما المصري منع نهائي من الغناء

الراقصة والفنانة سما المصري هي أوّل وآخر فنانة مصرية تحصل على منع نهائي من الغناء من النقيب مصطفى كامل، الذي أصدر تقريراً، أكّد فيه أنّ أغنيات سما تخدش الحياء العام، علماً بأنّ كلّ راقصات مصر يحصلن على تصاريح مؤقتة لتقديم فقرات غنائية مع الرقص.

نجوم منعوا من الغناء لأسباب أغرب من الخيال، إلا أنّ دينا الوتيدي تبقى صاحبة أول قرار منع بسبب تدوينه على الـ فيس بوك، تؤيد فيها قرار محكمة مصرية قضى ببطلان حق النقابة في الضابطة القضائية.

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