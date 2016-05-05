هل تخفي توبا بيوكستون حقيقة طلاقها بهذه الصور؟

بعد انتشار شائعة طلاقها من زوجها الممثل أونور صايلاك، ردّت النجمة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس بطريقة عملية على الشائعة، بذهابها معه في إجازة رومانسية إلى ساحل بودروم المفضل لديهما في الصيف.

وكان هذا النفي الثاني لها بعد نفيها الأول لخبر طلاقها عبر السوشال ميديا، حيث طالبت الإعلام والزملاء باحترام خصوصية عائلتها.

ورافق الثنائي توبا وأونور ابنتاهما التوأمان مايا وتوبراك.

وقد شوهد الثنائي أونور وتوبا يتغديان معاً في مطعم في بودروم بدون ابنتيهما ، وهما بأتم سعادة وانسجام.

وكان صحافي تركي قد أكّد بعد نفي توبا الأوّل، أنّ هذه الأخيرة تطلقت من زوجها، إلا أنهما اتفقا على إخفاء الخبر عن الإعلام، مؤكداً أنه عرف بالخبر من مصادر مقرّبة من النجمين.

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