شيرين عبد الوهاب تردّ على تكذيب منحها لقب سفيرة لمحاربة الجوع

القاهرة:مروة عبد الفضيل

بعد نفي المركز الإعلامي بالأمم المتحدة خبر منح المطربة شيرين عبد الوهاب لقب سفيرة الأمم المتحدة لمحاربة الجوع، أصدرت شيرين بياناً إعلامياً وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه لترد على ما تضمنه النفي قائلة إن تكريمها جاء من منظمة "إمسام"لمحاربة الجوع والفقر موضحة أنها منظمة مستقلة تتمتع بصفة دبلوماسية كمراقب دولي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وأن التكريم جاء منها للفنانة شيرين والفنان صابر الرباعي بمنحهما سفراء "إمسام" للنوايا الحسنة وليسوا سفراء للنوايا الحسنة للأمم المتحدة كما تناولها البعض وهذا ما تود توضيحه شيرين لكي لا يحدث خلط بين المنظمتين.

الجدير بالذكر أن منظمة "إمسام" تم منحها صفة المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في مارس 2003 ومسجلة بقسم معاهدات الأمم المتحدة بمعاهدتين في يونيو 2001.

وكان المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة قد أصدر بياناً جاء فيه:" لقد نشرت العديد من وسائل الإعلام ومواقع الانترنت مؤخراً أخباراً مفادها تعيين السيدة شيرين عبد الوهاب "سفيراً للنوايا الحسنة لمحاربة الفقر و الجوع من قبل الأمم المتحدة".

و تود الأمم المتحدة في مصر أن تعلمكم بأن هذا الخبر غير صحيح و أنه لا وجود لمنظمة تحمل اسم "الإمسام" تابعة للأمم المتحدة كما ورد في الخبر .

كما نود لفت النظر إلى أن الأخبار المتعلقة بالأمم المتحدة يتم الإعلان عنها فقط عبر هيئات الأمم المتحدة و المتحدثين الرسميين باسمها. ولا يحق لأي فرد أو منظمة من خارج الأمم المتحدة أن يتحدث باسم الأمم المتحدة".