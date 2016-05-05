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للمرة الثانية: أحمد عز ينافس أحمد حلمي على أثير رمضان

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الخميس 05-05-2016 19:35

للعام الثاني على التوالي يخوض الثنائي أحمد عز وأحمد حلمي صراعاً فنياً من نوع خاص جداً، بموسم دراما رمضان 2016، حيث ينفردا ببطولة المسلسلات الإذاعية، ورغم أن حلمي لم يعلن بعد اسم ونجوم عمله الجديد، إلا أن عز وقّع بالفعل عقد بطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل مؤقتاً اسم "تورا بورا".

الاسم المؤقت سيتم تغييره بعدما اكتشف صناع العمل وجود مسلسل كويتي يحمل الاسم نفسه وعرض بالفعل في موسم دراما رمضان 2015، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة نيكول سابا دور مع نجم الكوميديا بيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول قضايا الإدمان وانتشار المخدرات وسيجري تسجيله منتصف مايو الجاري.

يذكر أن أحمد عز بات أهم نجوم الدراما الإذاعية في العامين الماضيين بعدما قدم العام الماضي المسلسل الاذاعي" قلقاسة في وكالة ناسا " مع النجمة إيمان العاصي، و"غرام على الإنستقرام" مع النجمة نور اللبنانية، بينما ينتج أحمد حلمي لنفسه سنوياً مسلسلاً إذاعياً لشهر رمضان، كان آخرهم " احنا صغيرين اوى يا ماندو" مع النجمة روبي.

ترى هل ينجح عز وحلمي في خطف أنظار الجمهور من شاشات الفضائيات لأثير الإذاعة؟

 

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