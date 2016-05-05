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مجلس الأمن الدولى يعقد غداً اجتماعا غير رسمى بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين

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مجلس الأمن الدولى يعقد غداً اجتماعا غير رسمى بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين مجلس الأمن الدولى يعقد غداً اجتماعا غير رسمى بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين

يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا غير رسمى غدا الجمعة لبحث حماية المدنيين الفلسطينيين، وهى المسألة التى ما انفك الجانب الفلسطينى يطالب ببحثها منذ عقود، ويعتبر أنها تمثل اليوم حاجة ماسة أكثر من أى وقت مضى.

ونقل المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة - فى بيان اليوم - عن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قوله إن الاجتماع يأتى بمبادرة من أربعة أعضاء بالمجلس هى (التى تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر) والسنغال وفنزويلا وماليزيا.

ومن المقرر أن يستمع المجلس أثناء الاجتماع إلى إحاطات من علماء فى القانون ومن ممثل منظمة العفو الدولية وغيرهم.
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