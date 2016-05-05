وصول سفينة مساعدات غذائية أمريكية إلى السودان

وصلت سفينة مساعدات أميركية محملة بعشرات آلاف الأطنان من الأغذية، اليوم الخميس، إلى ميناء بورتسودان لتوزيعها في مناطق النزاع في السودان.

وحسبما أفادت وكالة فرانس برس، فإن السيفنة “ليبرتي جريس” قد رست في ميناء بورتسودان محملة بـ47 ألف طن من الذرة البيضاء، التي تعد من الأغذية الأساسية في السودان.

ومن جانبه قال قبطان السفينة بيتر ماتسيك، إن إنزال حمولة السفينة بأكملها سيستغرق 14 يومًا.

ونقلت فرانس برس عن أحد بحارة السفينة، أن رحلتها من هيوستون بتكساس إلى بورتسودان استغرقت 25 يوما.

ونظمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي إرسال الشحنة إلى السودان، ومن المقرر أن يتم توزيعها على مناطق النزاع خاصة في دارفور.