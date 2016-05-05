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مهاب مميش: التزايد الملحوظ فى أعداد السفن يؤكد أهمية قناة السويس الجديدة

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مهاب مميش: التزايد الملحوظ فى أعداد السفن يؤكد أهمية قناة السويس الجديدة مهاب مميش: التزايد الملحوظ فى أعداد السفن يؤكد أهمية قناة السويس الجديدة
أكد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن التزايد الملحوظ فى أعداد وحمولات السفن العابرة يبين أهمية إنشاء قناة السويس الجديدة، لرفع قدرة القناة على استقبال الزيادة المتوقعة فى حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس.

وأشار مميش فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إلى أن قناة السويس شهدت اليوم عبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 4 ملايين طن، حيث عبرت31 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 2.1 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن.

جدير بالذكر، أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات اليابانية Manhattan bridge بحمولة 160 الف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب فهى ناقلة البترول اليونانية Olympic luck، بحمولة 170 ألف طن.

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