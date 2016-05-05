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"القومى لحقوق الإنسان": على الداخلية صرف المواطنين الشرفاء من أمام "الصحفيين"

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"القومى لحقوق الإنسان": على الداخلية صرف المواطنين الشرفاء من أمام "الصحفيين" "القومى لحقوق الإنسان": على الداخلية صرف المواطنين الشرفاء من أمام "الصحفيين"
أكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وفد المجلس استمع لمطالب مجلس نقابة الصحفيين فى واقعة اقتحام مقر النقابة، موضحا أن مجلس الصحفيين أوضح موقفه.

وأضاف عباس لـ"اليوم السابع" أنه كانت هناك تفصيلات كثيرة هامة عرضت خلال اجتماع وفد المجلس بالصحفيين، مشيرا إلى أن موقف الصحفيين يرد على الادعاءات الكاذبة التى تروج حول النقابة.
>وشدد عباس على أن موقف نقابة الصحفيين ليس فيه أى عيب وأن من صنع الأزمة هى وزارة الداخلية، موضحا أنه لابد من تدخل سياسى لحل الأزمة.

وتابع عباس: "اتفقنا أنه لابد أن يعى النظام المشكلة ولابد من تدخل سياسى، ولم نستمع للداخلية واستمعنا فقط لنقابة الصحفيين".

وطالب كمال عباس، بفك حصار قوات الأمن عن النقابة وصرف المواطنين الشرفاء الذين تهجموا على وفد المجلس القومى أثناء وصوله مقر النقابة، مؤكدا أن ما حدث يعيب للنظام.

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (1)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (2)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (3)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (4)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (5)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (6)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (7)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (8)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (9)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (10)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (11)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (12)

اجتماع وفد حقوق الانسان بنقابة الصحفيين (13)

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