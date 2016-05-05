أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

Google+ Print
بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، لبحث ومناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

شارك فى الاجتماع، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد ميرى وخالد البلشى وكيلى المجلس، وكارم محمود وحنان فكرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأسامة داوود ومحمود كامل من أعضاء المجلس.


>المجلس الأعلى للصحافة: محاولات لتهدئة الأوضاع بين الصحفيين ووزارة الداخلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365