بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، لبحث ومناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

شارك فى الاجتماع، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد ميرى وخالد البلشى وكيلى المجلس، وكارم محمود وحنان فكرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأسامة داوود ومحمود كامل من أعضاء المجلس.

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