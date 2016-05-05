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10 معتقدات خاطئة تؤخر مشي طفلك

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10 معتقدات خاطئة تؤخر مشي طفلك 10 معتقدات خاطئة تؤخر مشي طفلك

الخميس 05-05-2016 13:35

جمعتها "سيدتي وطفلك"؛ لكي تحذر الأم منها؛ لأنها لا تسرع مشي الطفل بل تؤخره، وتلحق الضرر بعظامه اللينة:


• أن هناك "حليباً ثقيلاً" هو السبب في تأخر مشيه، فتسارع لفطامه قبل أن يتم العام وهو بحاجة للرضاعة منها.
• وقوفه رغماً عنه، بحيث تطأ قدماه الأرض بعد إمساكه من وسطه ومحاولة تمشيته طريقة صحيحة للإسراع في مشي الطفل.
• يجب أن يمشي عندما يبلغ السنة بالتمام والكمال.
• يجب أن يلبس الحذاء منذ أن يبدأ الجلوس منفرداً؛ لكي يعجل في وقوفه ومشيه.
• يجب أن يلبس الحذاء مقلوباً؛ لكي لا يعاني من تقوس الساقين.
• استخدام المشاية "أي العربة التي يوضع بها الطفل"، ويلف بها في أرجاء البيت تساعد على تعجيل مشيه.
• أن يكون بين طورين في النمو، فإما أن يمشي أو يظهر له الأسنان، ولا يمكن أن يمشي، وتظهر أسنانه في نفس الوقت.
• إعطاؤه جرعات زيادة من الكالسيوم دون استشارة الطبيب، وعن طريق الحقن للإسراع في مشيه.
• الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة هو الذي يمشي، ولا يحبو أي يتخطى مرحلة الحبو.
• وزنه الزائد يعيقه عن المشي، ويتأخر عن أقرانه.

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سيدتي