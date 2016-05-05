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رئيس حكومة العراق يكلف الداخلية بالتحقيق فى معتقل "عامرية الفلوجة"

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رئيس حكومة العراق يكلف الداخلية بالتحقيق فى معتقل "عامرية الفلوجة" رئيس حكومة العراق يكلف الداخلية بالتحقيق فى معتقل "عامرية الفلوجة"

كلف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وزارة الداخلية باجراء تحقيق، حول مايحدث بمركز توقيف "عامرية الفلوجة" واتخاذ الاجراءات القانونية السليمة بهذا الشأن.

وكان العبادي، التقى فى بغداد أول أمس الثلاثاء التقى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتى، وأكد حرص على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهاب، وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية في العراق من خلال استكمال إجراءات مقرهم وإجراءات دخولهم.

يذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية وصف عقب زيارة وفدها لسجن عامرية الفلوجة وصف أوضاع المعتقليين بأنها "مروعة وسيئة للغاية"، وطالب تحالف"القوى العراقية" السني بالإسراع فى إقرار مشروع قانون "العفو العام" من أجل إنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين، مشيرا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية صدر بعد زيارة وفد المنظمة لأحد مراكز الإعتقال فى ناحية "عامرية الفلوجة" بالأنبارالذي ضم 700 معتقل.

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مصر 365

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