"أمواج روتانا" لإقامة مثالية على شواطئ الخليج

يقع فندق "أمواج روتانا" على طول شريط التسوق والترفيه "ذا ووك" في "جميرا بيتش رزيدنس"، الممتد على شاطئ الخليج العربي، ويتألف الفندق من 301 غرفة تتميز بكونها الأكبر حجماً في "جي بي أر". يقدّم "أمواج روتانا" مروحةً واسعةً من الأطعمة المنوعة عبر مطاعمه الست المتوفرة، حيت يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق شهية سواء من المطبخ الإيطالي في مطعم "روسو" أو الياباني-الأمريكي "بينيهانا" مع عروض الـ"تيبانياكي".

بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب مدينة دبي الجديدة، قبالة الخليج العربي وجزيرة النخلة، يمنح فندق "أمواج روتانا" زائريه تجربةٌ ملؤها الفخامة والراحة، إذ يوفّر لنزلائه العديد من المرافق الترفيهية، سواء داخل الفندق، أو خارجه أي في المنطقة المجاورة على طول "ذا ووك"، حيث يستطيع هؤلاء الاستمتاع داخل نادي اللياقة البدنية "بادي لاينز" الذي يضم صالة للألعاب الرياضية المجهزة تجهيزاً كاملاً، بالجاكوزي، وغرف البخار والسونا ومجموعة من العلاجات الأخرى.

أما الضيوف الذين يفضلون تمضية وقت مرح خارج الفندق فيستطيعون أن يستمتعوا على طول "ذا ووك" بحديقة الأطفال المائية، فضلاً عن إمكانية الوصول المباشر إلى شاطئ جميرا وتجارة التجزئة والترفيه.

ما يميز الفندق أيضاً هو قرب محطة ترام دبي منه، إذ لا تبعد الأخيرة أكثر من ثلاث دقائق سيراً على القدمين منه، وكذلك إن محطة المترو قريبة. ويوفر الفندق خدمة نقل مجانية للخروج واستكشاف المراكز الأبرز في المدينة.