اكتشاف فاعلية عقار "فاموتيدين" المضاد للحموضة فى علاج الشيزوفرينيا

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة هلسنكى بفنلندا عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن أحد العلاجات الجديدة لمرض الفصام العقلى أو الشيزوفرينيا.

وأشار الباحثون إلى أن أحد العقاقير المعروفة والمستخدمة فى علاج مرض الحموضة، ويعرف باسم فاموتيدين "famotidine " قد أثبت فاعليته فى علاج مرض الشيزوفرينيا أو الفصام العقلى، والحد من أعراضه، وذلك بشرط استخدامه بجرعات كبيرة جداً، قد تصل إلى خمسة أضعاف الجرعات العادية.

وتابع الباحثون أن التجارب والأبحاث أثبت قدرة عقار فاموتيدين على علاج هذا الاضطراب العقلى عند استخدامه بجرعات عالية جداً تصل إلى 200 مجم، حيث يصبح حينها العقار قادراً على عبور الحاجز الدموى المخى، والتأثير على مستقبلات الهيستامين التى يستهدفها داخل المخ، وتساهم فى علاج المرض.

وأضاف الباحثون أن أعراض المرض بدأت فى الشفاء بعد مرور أسبوع من استخدام العقار، وانخفضت الأعراض بشكل ملحوظ بعد مرور 4 أسابيع من بداية العلاج.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "J Clin Psychopharmacol"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الأول من شهر يوليو الجارى.