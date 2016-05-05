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انطلاق المؤتمر الأول للكيمياء لدراسة الجديد فى عالم التشخيص وعلاج السرطان

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انطلاق المؤتمر الأول للكيمياء لدراسة الجديد فى عالم التشخيص وعلاج السرطان انطلاق المؤتمر الأول للكيمياء لدراسة الجديد فى عالم التشخيص وعلاج السرطان
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمى للكيمياء الأول تحت شعار "الاتجاهات الحديثة فى الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية ودلالات الأورام" لدراسة الجديد فى عالم تشخيص الأورام السرطان وطرق العلاج الجديدة، بجامعة عين شمس.

فى ظل التقدم المتزايد والسريع فى مجال البيولوجيا الجزئية والسرطان فى السنوات القليلة الماضية وعلاقته بتعزيز الصحة، فكرت اللجان المنظمة واللجان العلمية للمؤتمر بالتعاون مع أعضاء الجمعية المصرية للكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية والجمعية المصرية لدلالات الأورام السرطانية، فى تنسيق المؤتمر العلمى السنوى للكيمياء للوقوف على الخطوات الجديدة فى مجال الأبحاث السرطانية.

وسيتم طرح مجموعة من الموضوعات وهى دور الجينات ومشتقاتها فى تشخيص ومتابعة مرض السرطان والعلاج، اخلاقيات البحث العلمى والأمانة العلمية، الإمكانيات المستقبلية لتقنية النانو فى الطب والتكنولوجية الحيوية، دلالات الأمراض والمعلوماتية الحيوية والوعود والتحديات.

وانطلق المؤتمر تحت رعاية الدكتور "عبد الوهاب عزت" القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والرئيس الشرفى للمؤتمر الدكتور "محمود المتينى" عميد طب عين شمس.


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