باحثون: السيطرة على مستوى الضغط والكولسترول يحميك من أمراض القلب

كشف فريق من الباحثين بالمركز الطبى لجامعة كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أفضل الوسائل المستخدمة للحد من الإصابة بأمراض القلب، أحد أخطر الأمراض على الإطلاق، وتعد السبب الأكثر شيوعاً لحدوث الوفاة.

وأشار الباحثون إلى أن السيطرة على الضغط الدموى فى مستوياته الطبيعية، وعلى مستوى الكولسترول بالدم يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من الإصابة بأمراض القلب بمقدار النصف أو أكبر قليلاً، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابع الباحثون أنه على الرغم من ذلك، فلا يطبق هذه الوسائل إلا حوالى 33% من الناس فقط، لافتين إلى أن حصول المرضى على أدوية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكولسترول بالدم يساهم فى إحداث نتائج رائعة، وخاصة على كبار السن ومرضى السكر والمصابين بأمراض القلب من قبل، وكما نصح الباحثون بمتابعة الأطباء المختصين مرتين على الأقل فى العام الواحد.

وأضاف الباحثون أننا نعرف حوالى العديد من الوسائل التى قد تمنع إصابتنا بأمراض القلب، بنسبة تصل إلى 75%، ولكننا لا نطبق أغلبها وهو ما ينطبق على العدد الأكبر من مرضى القلب.

وشملت الدراسة حوالى 17000 أمريكى، وأجريت التجارب على مدار ثلاث مرات متتالية، أولاهما ما بين عامى 1988 و1994، ثم ما بين عام 1999 و2004، وأخيراً ما بين عام 2005 و2010.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Circulation"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للقلب، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر يوليو الجارى.

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