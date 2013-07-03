استشارى: الفاكهة تعيد نضارة وجهك بدون زيادة فى الوزن

أرسلت حورية أحمد 30 عاما، أعانى من مشكلة قابلتنى بعد أن كنت أعانى من سمنة مفرطة، وأنقصت وزنى كثيرا، فأصبحت أعانى من نحافة وتغير شديد فى شكل وجهى وملامحى، واختفت النضارة والإحمرار منه، فأصبح شكلى غريبا ويعلق عليه كل أصدقائى، وهذا تسبب لى فى أزمة نفسيه شديدة؟ فماذا أفعل؟.

أكد دكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن الوجه يفقد رونقه ونضارته وبعض من وزنه فى كثير من الحالات، خاصة مع المرضى اللذين يعانون من السمنة المفرطة ويخضعون لنظام تخسيس قوى، أو قد تعانى المريضة من تغير فى شكل الوجه بسبب نزول الدهون منه، ومن الجسم عامة، وهى مشكلة كبيرة تعانى منها الكثير من الفتيات والرجال أيضا.

وأشار دكتور الغرباوى إلى أن الخطأ الذى يقع فيه الكثير هو اللجوء لحقن الوجه، وعدم معالجة المشكلة الأساسية، وهنا يجب التعامل مع العلاج على أنه محاولة لتكوين الدهون فى الوجه مرة أخرى، ومحاولة استرجاع النضارة والاحمرار له مرة أخرى، موضحا أنه لا يحدث ذلك إلا بتناول الفاكهة بأنواعها المختلفة قبل كل وجبة فى اليوم الواحد.

ويقوم الطبيب بتحديد الفاكهة الممنوعة عن المريضة، والتى لا تتسبب فى زيادة وزن جسمها، ولكنها تعمل على زيادة حجم الوجه وتعيد له نضارته، وفى أغلب الحالات تنحصر الفاكهة بين التين والمانجو والبرقوق بأنواعه، والتى تعمل على إعادة الوجه لحالة النضارة الطبيعية السابقة.

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