وفد اقتصادي كوري يتعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

زار وفد اقتصادي كوري برئاسة وزير التجارة والصناعة والطاقة “جو هيون هوان” اليوم الخميس ، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الاستثمارات القائمة ، في ظل اهتمام الشركات الكورية بالمنطقة ورغبتها في المشاركة في تطوير وتنمية محور القناة ونقل خبرتها في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة .

والتقى الوفد الكوري حسب بيان للهيئة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة ،والدكتور ناصر فؤاد مساعد أول رئيس الهيئة ،و تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي عن المنطقة ومساحتها التي تبلغ 461 كم2 والمقسمة على أربعة مناطق في مواقع مختلفة،والموانئ الستة التي تخدم هذه المناطق.

واكد الدكتور احمد درويش خلال اللقاء على أن المنطقة الاقتصادية للقناة منطقة واعدة وجاذبة للمستثمرين ،مضيفا ” حظيت المنطقة الأيام الماضية من خلال زيارات قام بها – درويش- لعدد من الدول باهتمام الكثير من الشركات والمؤسسات” .

واشار درويش الى تلقي الهيئة طلبات من مطورين صناعيين لتخصيص أراض بمنطقة شرق بورسعيد بإجمالي 30 مليون متر،وقال “نحن بانتظار ترجمة هذه الطلبات إلى استثمارات على أرض الواقع،كما أكد أن مثل هذه الزيارات تدل على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري وقوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي .”

وقال الدكتور ناصر فؤاد فى تصريح له انه تم شرح المخطط العام للمنطقة والإطارالقانوني والهيكلي للوفد الكوري كما تم تقديم نبذه عن الحوافز والإعفاءات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين بموجب قانون المناطق الاقتصادية ،وماتتمتع به المنطقة من سهولة أداء الأعمال والذي يتمثل في تأسيس الشركات وإصدار التراخيص في خلال 24 ساعة.

واعرب الوزير الكوري خلال اللقاء عن استعداده الفوري لتبادل الخبرات في شتى المجالات الخادمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

كما زارالوفد الكوري الذى ضم كبرى شركات الاستثمار فى كوريا الجنوبية، ومن بينها هيونداى للسيارات وفرعها للهندسة والتشييد، وسامسونج، وجى إس للإنشاءات، ودوسان ولوتى ودايوميناء العين السخنة أحد الموانئ التابعة للمنطقة.

وضم الوفد الكوري ايضا مؤسسات اقتصادية رسمية، من بينها اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية سيدات الأعمال وجمعية المستوردين وهيئة الطاقة الكورية .

أ ش أ