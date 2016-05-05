أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تقرير الطب الشرعي يثبت تزوير العضويات في نادي وادي دجلة

Google+ Print
تقرير الطب الشرعي يثبت تزوير العضويات في نادي وادي دجلة تقرير الطب الشرعي يثبت تزوير العضويات في نادي وادي دجلة

نادي وادي دجلة – أرشيفية

تسلمت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، وبإشراف المستشار هشام حمدي المحامى العام الأول لنيابات جنوب، تقرير الطب الشرعي وحدة التزيف والتزوير، فى واقعة اتهام عدد من أعضاء نادى وادي دجلة، لرئيس النادى بالنصب والتزوير.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن  تزوير عدد من استمارات عضويات الأعضاء لنادى وادى دجلة، ومن جانبه عرض المستشار القانوني لنادي وادي دجلة، شيكات بأكثر من 10 مليون جنيه، فى محاولة للتصالح مع مقدمي البلاغات من الأعضاء المتضررين، للتنازل عن القضية.

و قررت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان ، فى وقت سابق، بإخلاء سبيل 5 من مديري أندية وادي دجلة، بكفال 5 الآف جنيه لكلًا منهم، ووجهت لهم النيابة تهمة التزوير والإشتراك مع رئيس النادي، في النصب على المواطنين.

جاء القرار بناء على التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، وفقًا للمستندات التى تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامه لمباحث الأموال، والتأكد من صحة البلاغات المقدمة من عدد من أعضاء النادي، بقيام مديري الأندية بالإشتراك مع رئيس النادي، فى النصب على الشاكين.

وقررت النيابة استدعاء جميع مديرى العضويات بالنادي فى جميع الفروع، لسؤالهم فى البلاغات المقدمة من 260شخصًا ممن تقدموا للاشتراك والعضوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا