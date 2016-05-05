تقرير الطب الشرعي يثبت تزوير العضويات في نادي وادي دجلة

تسلمت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، وبإشراف المستشار هشام حمدي المحامى العام الأول لنيابات جنوب، تقرير الطب الشرعي وحدة التزيف والتزوير، فى واقعة اتهام عدد من أعضاء نادى وادي دجلة، لرئيس النادى بالنصب والتزوير.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن تزوير عدد من استمارات عضويات الأعضاء لنادى وادى دجلة، ومن جانبه عرض المستشار القانوني لنادي وادي دجلة، شيكات بأكثر من 10 مليون جنيه، فى محاولة للتصالح مع مقدمي البلاغات من الأعضاء المتضررين، للتنازل عن القضية.

و قررت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان ، فى وقت سابق، بإخلاء سبيل 5 من مديري أندية وادي دجلة، بكفال 5 الآف جنيه لكلًا منهم، ووجهت لهم النيابة تهمة التزوير والإشتراك مع رئيس النادي، في النصب على المواطنين.

جاء القرار بناء على التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، وفقًا للمستندات التى تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامه لمباحث الأموال، والتأكد من صحة البلاغات المقدمة من عدد من أعضاء النادي، بقيام مديري الأندية بالإشتراك مع رئيس النادي، فى النصب على الشاكين.

وقررت النيابة استدعاء جميع مديرى العضويات بالنادي فى جميع الفروع، لسؤالهم فى البلاغات المقدمة من 260شخصًا ممن تقدموا للاشتراك والعضوية.