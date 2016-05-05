أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة للعاملين المدنيين

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة للعاملين المدنيين بالصور.. مدير أمن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة للعاملين المدنيين
حضر اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الخميس، ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والمهنية، للأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن مطروح، المنعقدة بنادي الشرطة الرياضي، بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية.

وألقى مدير أمن مطروح، بيانا توضيحيا بالأهداف المكتسبة من الدورة والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الأهداف، والعمل بها للارتقاء بالمنظومة الأمنية والمهنية والسلوكية لرجال الشرطة، كما سلم شهادات التقدير للمتميزين فى الدورة.

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (1)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (2)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (3)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (4)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (5)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (6)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (7)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (8)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (9)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (10)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (11)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (12)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (13)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (14)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (15)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (16)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (17)

هشام لطفى مدير امن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الانسانية (18)

- بالفيديو والصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يتفقدان معرض المسروقات والمضبوطات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا