بالصور.. مدير أمن مطروح يحضر ختام الدورة التدريبية الثالثة للعاملين المدنيين

حضر اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الخميس، ختام الدورة التدريبية الثالثة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والمهنية، للأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن مطروح، المنعقدة بنادي الشرطة الرياضي، بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية.

وألقى مدير أمن مطروح، بيانا توضيحيا بالأهداف المكتسبة من الدورة والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الأهداف، والعمل بها للارتقاء بالمنظومة الأمنية والمهنية والسلوكية لرجال الشرطة، كما سلم شهادات التقدير للمتميزين فى الدورة.

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