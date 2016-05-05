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السفارة المصرية في روما تتابع التحقيقات الخاصة بأسباب وفاة المواطن محمد باهر

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السفارة المصرية في روما تتابع التحقيقات الخاصة بأسباب وفاة المواطن محمد باهر السفارة المصرية في روما تتابع التحقيقات الخاصة بأسباب وفاة المواطن محمد باهر

الخارجية-المصرية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد اليوم الخميس بأن السفارة المصرية فى روما تتابع باهتمام شديد عملية التحقيق الجارية في أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي بمدينة (نابولي) الإيطالية، حيث قام نائب السفير المصري بزيارة إلى المدينة منذ يومين، التقى خلالها مع فريق التحقيق الخاص بالحادث، وقام بتسهيل مهمة أحد أقارب المتوفي في التعرف على الجثمان.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن نائب السفير المصري توجه – مرة أخرى – إلى مدينة نابولي اليوم لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بتسجيل كاميرات محطة قطار نابولي، والتي قامت بتسجيل الفترة التي تواجد فيها المتوفي فى المنطقة.

وأوضح المتحدث أن السفير المصري في روما التقى بالمسئولين بوزارة الخارجية الإيطالية للتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الإيطالية لعملية التحقيق، وتطلع المصرية وأسرة المتوفي للتعرف على أسباب الحادث في أسرع وقت، كما تم تسليم مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعي كاملاً وبشكل مفصل.

وأكد المتحدث بأن وزارة الخارجية سوف تستمر في متابعة التطورات الخاصة بعملية التحقيق والإفادة بالمستجدات في حينه.

أ ش أ

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