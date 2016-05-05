صورة.. سمكة قرش تزن 3 أطنان تعلق في شباك صياد مواطن

تمكن صباح اليوم الخميس مجموعة من صيادي مدينة مربح التابعة لإمارة الفجيرة من إنقاذ سمكة قرش كبيرة من نوع "القروش النمرية" دخلت بالخطأ في شباك صيد الضغوة للمواطنين عبدالله هارون الشريف ومحمد سعيد اللذين كانا يصطادان كعادتهما على ضفاف شواطئ مدينة مربح، وتمت اعادة القرش بأمان إلى عرض البحر دون تعريضه للخطر او الإضرار بشباك الصياد.

وتابع الحادثة جمهور كبير من اهالي المنطقة والمارين عليها لتصوير ومتابعة احداث عملية الانقاذ التي استمرت ما يقارب الساعة من الزمن بإشراف محمد المطيري نائب رئيس جمعية الصيادين بمدينة مربح.

وأفاد عادل اليتم احد المتواجدين في الموقع أن حادثة دخول قرش إلى السواحل القريبة للمدينة هي الثانية من نوعها، الا انهم في هذه المرة استطاعوا اعادة سمكة القرش الى عرض البحر، مشيرا الى ان السمكة تزن 3 اطنان بطول 8 أمتار وهي من نوع اسماك القرش "النمرية". حيث كانت تعاني من صعوبة في السباحة، حتى قام الصيادون بتحريرها من شباك الصيد الثقيلة التي اعاقت حركتها.

وأضاف: لقد ساهم في عملية الانقاذ عدد كبير من صيادي المنطقة للحفاظ على حياة السمكة وحفظ سلامة شباك المواطنين عبدالله هارون ومحمد سعيد.

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