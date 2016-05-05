أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفارة المصرية فى روما تتابع تحقيقات أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي

Google+ Print
السفارة المصرية فى روما تتابع تحقيقات أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي السفارة المصرية فى روما تتابع تحقيقات أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية فى روما تتابع باهتمام شديد عملية التحقيق الجارية فى أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي بمدينة نابولي الإيطالية.

وزار نائب السفير المصرى إلى مدينة نابولى منذ يومين، والتقى فريق التحقيق الخاص بالحادث، وسهل مهمة أحد أقارب المتوفى فى التعرف على الجثمان.

وأضاف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن نائب السفير المصر توجه مرة أخرى إلى مدينة نابولى اليوم الخميس لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بتسجيل كاميرات محطة قطار نابولى، والتى سجلت الفترة التى تواجد فيها المتوفى فى المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن السفير المصرى فى روما التقى بالمسئولين بوزارة الخارجية الإيطالية للتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الإيطالية لعملية التحقيق، وتطلع المصرية وأسرة المتوفى للتعرف على أسباب الحادث فى أسرع وقت، كما تم تسليم مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعى كاملاً وبشكل مفصل.

هذا وسوف تستمر وزارة الخارجية فى متابعة التطورات الخاصة بعملية التحقيق والإفادة بالمستجدات فى حينه.


>- ننشر صورة من جواز سفر الشاب المصرى المقتول فى ايطاليا

- "العلاقات الخارجية" بالبرلمان: نبحث مقتل محمد باهر فى إيطاليا منتصف مايو

- النواب لـ"إيطاليا":لن نسمح بالمزايدات بشأن "ريجينى" ولن نترك حق المصرى المقتول فى نابولى..طارق الخولى:سنخاطب العالم بشفافية ونرفض المساس بأى مواطن بالخارج.. محمود الصعيدى: سنتابع تفاصيل مقتل "باهر"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان