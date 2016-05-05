السفارة المصرية فى روما تتابع تحقيقات أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية فى روما تتابع باهتمام شديد عملية التحقيق الجارية فى أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي بمدينة نابولي الإيطالية.

وزار نائب السفير المصرى إلى مدينة نابولى منذ يومين، والتقى فريق التحقيق الخاص بالحادث، وسهل مهمة أحد أقارب المتوفى فى التعرف على الجثمان.

وأضاف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن نائب السفير المصر توجه مرة أخرى إلى مدينة نابولى اليوم الخميس لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بتسجيل كاميرات محطة قطار نابولى، والتى سجلت الفترة التى تواجد فيها المتوفى فى المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن السفير المصرى فى روما التقى بالمسئولين بوزارة الخارجية الإيطالية للتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الإيطالية لعملية التحقيق، وتطلع الحكومة المصرية وأسرة المتوفى للتعرف على أسباب الحادث فى أسرع وقت، كما تم تسليم مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعى كاملاً وبشكل مفصل.

هذا وسوف تستمر وزارة الخارجية فى متابعة التطورات الخاصة بعملية التحقيق والإفادة بالمستجدات فى حينه.

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