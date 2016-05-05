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ننشر صور الرئيس السيسي بمشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقة الفرافرة

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ننشر صور الرئيس السيسي بمشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقة الفرافرة ننشر صور الرئيس السيسي بمشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقة الفرافرة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس، إشارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وافتتاح عدد من القرى الزراعية فى الفرافرة، وكذلك القرية الخدمية، التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وينشر "اليوم السابع"، الصور الخاصة بتفقد المشروع.

رافق الرئيس السيسى فى زيارته للفرافرة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، والإعلاميين والشخصيات العامة.

وأكد السيسى، فى كلمته خلال الاحتفالية، أنه سيتم تقديم كشف حساب للمصريين فى شهر يونيو المقبل، لكل ما تم تنفيذه من مشروعات، قائلاً: "ما تم تنفيذه بدون مبالغة غير مسبوق، ويصعب على أى شعب تنفيذه فى هذه المدة".

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (00)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (0)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (1)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (2)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (3)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (5)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (7)

السيسى فى مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة (8)


>- السيسي يتفقد محطة التحلية بمشروع الـ1.5 مليون فدان فى الفرافرة

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