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الليلة.. رشا نبيل تناقش كيف تدير الدولة أزماتها في «كلام تاني»‎

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الليلة.. رشا نبيل تناقش كيف تدير الدولة أزماتها في «كلام تاني»‎ الليلة.. رشا نبيل تناقش كيف تدير الدولة أزماتها في «كلام تاني»‎

الإعلامية رشا نبيل – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تطرح الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “كلام تاني” المذاع على شاشة “دريم” مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة ليلًا، تساؤلات الساعة، كيف تدير مؤسسات الدولة الأزمات ؟؟، ولماذا غابت السياسة عن الإدارة ؟؟؟، ومن يدفع فاتورة الأخطاء السياسية ؟؟، وإلى أين تسير ؟ هل نحو المستقبل أم محلك سر؟.

ويحلل الفقرة مع رشا نبيل داخل الإستديو د. حسن ابو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الاسترتيجية، والكاتب الصحفي مجدى الجلاد، واللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الاسبق، وكارم محمود وكيل نقابة الصحفيين. وفي الجزء الثاني من البرنامج تتستضيف رشا نبيل الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي للتحدث عن الطلاق الصامت.

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