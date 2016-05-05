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الليلة.. أسامة كمال يطرح مبادرة لحل أزمة الداخلية مع الصحفيين في «القاهرة 360‎»

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الليلة.. أسامة كمال يطرح مبادرة لحل أزمة الداخلية مع الصحفيين في «القاهرة 360‎» الليلة.. أسامة كمال يطرح مبادرة لحل أزمة الداخلية مع الصحفيين في «القاهرة 360‎»

الإعلامي أسامة كمال

كتبت – إنجي لطفي

يطرح الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه “القاهرة 360″، المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة ليلًا، مبادرة وحلول للخروج من الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، في فقرة على مدار يومي الخميس والجمعة.

ويستضيف “كمال”، نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأعضاء مجلس النقابة كارم محمود، وخالد ميري، ومحمد شبانة، في محاولة للخروج من المشكلة لصالح الوطن، تحت شعار “ هي الخط الأحمر”، في نقاش اليوم.

وتأتي هذه الفقرة، بسبب المواجهة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والتي تصاعدت بعد بيان عمومية الصحفيين، لتصبح مواجهة مع السلطة التنفيذية.

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