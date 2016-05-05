لعبة في الجول - مارادونا بورسعيد: بكيت بسبب جمهور المصري والإصابة

هل تتذكر دموع ديفيد لويز مع سباعية ألمانيا الشهيرة في كأس العالم؟ بكاء ديفيد بيكام في أخر مباراة له؟ بالوتيلي بعد نهائي يورو 2012؟ رجال أقوياء كسرتهم كرة القدم وجعلتهم يبكون، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية في لعبة جديدة، متى بكوا بسبب الكرة؟ "> مين فينا معيطش بسبب الكورة ؟ سؤال الحلقة الاولى من برنامج #اتفرج_في_الجولبالتعاون مع Itfarrag - اتفرَّج Posted by Posted by FilGoal.com on Monday, April 11, 2016

إبراهيم المصري نجم النادي المصري ومنتخب مصر السابق بكى من قبل بسبب كرة القدم، ليس لفقدان بطولة لكن لعدم قدرته على إسعاد جمهوره.

ويسرد إبراهيم المصري لـ FilGoal.com قصة بكاءه بسبب كرة القدم.

وكل ما يلي على لسان إبراهيم المصري لـ FilGoal.com

"في موسم 1999/2000 كنت مصابا ولابد أن أشارك في المباريات لإنقاذ الفريق من كبوته بما أننا كنا نعاني في مركز متأخر بجدول الترتيب".

"اضطررت لأخذ حقن كورتيزون وأنا في الأساس أخاف من الحقن، لذلك كانوا يربطوني في السرير لكي يستطيعون إعطاءها لي".

"أخذت الحقن وشاركت في المباريات ، وبالفعل تفادينا الهبوط وأنهينا الموسم في المركز السابع بفارق ست نقاط عن منتخب السويس أول الهابطين وصاحب المركز الـ 12، لكن رغم ذلك كان الجمهور يهاجمني ويسبني بسبب ضعف أداءي، ولم يكونوا يعلمون أن ذلك بسبب إصابتي التي أعاني منها، وهذا جعلني أبكي بشدي بمفردي".

"بعدها بفترة قصيرة شاركت في مباراة أمام الزمالك وتعرضت في تلك المباراة لقطع بالرباط الصليبي".

"ورغم ذلك أكملت المباراة حتى نهايتها وسجلت هدفا في خسارتنا بثلاثة أهداف مقابل هدف. الدكتور أحمد عبد العزيز تعجب مما فعلته، وكيف أنني أكملت المباراة برباط صليبي مقطوع، حتى أنه سجل حالتي النادرة في موسوعته".

"رغم أنني بكيت بسبب الجمهور لكنني أعلم جيدا أن هجومهم علي كان بسبب حبهم لي وعدم معرفتهم بإصابتي، فجمهور بورسعيد هو أفضل ما فزت به في حياتي وحبهم أهم ما خرجت به من حياتي في كرة القدم".