أحذية رياضية أساسية في خزانة كل رجل

الراحة هي المطلب الأساسي لكل رجل عند اختيار الحذاء المناسب، ولعل ذلك ما جعل الأحذية الرياضية تعود إلى مقدمة اتجاهات الموضة الرجالية في الفترة الأخيرة حيث تنوَّعت بأشكالها وتصاميمها لتتناسب مع جميع الأذواق والإطلالات.

ولنوفر على قرائنا عناء البحث عن الحذاء الرياضي المناسب، جمعنا لكم أجمل التصاميم التي قدمتها دور الأزياء المتنوعة لهذا النوع من الأحذية تحديداً، حيث وجدنا أن حذاءك الرياضي لم يعد محصوراً في زياراتك للصالات الرياضية، أو ممارسة رياضة المشي، أو غيرهما من النشاطات، بل يمكن أن نقول: إنه أصبح الخيار المثالي للإطلالة اليومية بالعموم، حيث يوفر لك الراحة والمظهر الأنيق في الوقت نفسه.

لإطلالات العمل والمواعيد الرسمية، ننصحك باختيار تصميم أنيق مثل الذي قدَّمته دار "ألكساندر مكوين Alexander McQueen"، وتصاميم "مارني Marni" الجلدية الرائعة، كما يجب أن تحرص على اختيار الألوان المحايدة مثل الأسود ودرجات البني، أما في الإطلالات الكاجوال للخروج مع الأصدقاء، أو قضاء المهام اليومية، فننصحك بتجربة تصاميم رياضية وأنيقة تتناسب مع إطلالتك البسيطة بالجينز، وتعطيها لمسة من الرقي والبساطة، وتعد أحذية "فالنتينو "Valentino و"سانت لوران Saint Laurent" من الخيارات المثالية في هذه الحالة حيث تجمع بين التصميم العصري والبسيط في نفس الوقت.

وإن كنت ممن يفضلون الإطلالات الجريئة، فننصحك باختيار الأحذية الرياضية الحمراء، فهذا ما يختاره عديد من الشباب الباحثين عن التميز في إطلالاتهم مؤخراً. ولكن احرص دائماً على اختيار الحذاء المناسب مع الإطلالة المناسبة، فالحذاء الأحمر مثلاً لن يكون الخيار الأنسب لإطلالة العمل.

شاهد معنا أجمل الأحذية الرياضية من دور الأزياء المختلفة وشاركنا برأيك بها.